У Дніпрі колишній в’язень напав на чоловіка просто на зупинці громадського транспорту. Зловмисник хотів відібрати у нього телефон.
Як повідомили у ГУНП в Дніпропетровській області, злочин стався ввечері 26 травня на Слобожанському проспекті. Містянин розмовляв телефоном на зупинці. Інший чоловік, який проходив повз, побачив гаджет та вирішив пограбувати його власника. Зловмисник повалив його на землю, схопив гаджет та втік.
Правоохоронці оперативно розшукали нападника. Ним виявився 25-річний місцевий житель, який в лютому 2023 року звільнився з місць позбавлення волі. Чоловік вже неодноразово мав проблеми із законом.
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