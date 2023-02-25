Знає більше державних таємниць, ніж будь-хто: Буданов показав кота Гюнтера, який “працює” у ГУР

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов познайомив українців зі своїм пухнастим "підлеглим" - котом на прізвисько Гюнтер. Він живе в офісі Головного управління розвідки.

Про пухнастого розвідника Буданов розповів журналісту Дмитру Комарову для його великого фільму про рік війни в Україні, який вийшов на YouTube.

Як пожартував начальник ГУР, Гюнтер знає більше державних таємниць, ніж будь-хто. Чорно-білий хвостатий розвідник навіть пережив ракетний удар, але, як і належить справжньому “бойовому коту”, анітрохи не злякався. Наразі тваринка почувається добре.

“Це місцевий кошара, це не котік. Він тут народився і живе тут. Він просто гуляє територією”, – підкреслив Буданов.

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