Знайшов ключі від квартири і вкрав велосипед: у Кривому Розі суд виніс вирок

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.
Він наніс потерпілій збитки на суму 8133 грн. Велосипед був зданий до ломбарду.
До моменту судового засідання викрадені речі він повернув, тому просив суд суворо його не карати.
Суд спочатку призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас його звільнили за умови, що протягом 3 років він не вчинить нового кримінального злочину.
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