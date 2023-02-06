Знайшов ключі від квартири і вкрав велосипед: у Кривому Розі суд виніс вирок

У Кривому Розі чоловік знайшов ключі від чужої квартири. У пошуках здобичі він ходив по будинку та шукав відповідні ключам двері.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Він наніс потерпілій збитки на суму 8133 грн. Велосипед був зданий до ломбарду.

До моменту судового засідання викрадені речі він повернув, тому просив суд суворо його не карати.

Суд спочатку призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас його звільнили за умови, що протягом 3 років він не вчинить нового кримінального злочину.

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