Знайшли за два метра від берега: на Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка

29-го березня о 14:38 до Служби порятунку «101» від поліцейських надійшло повідомлення, що у селі Микільське-на-Дніпрі Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району, на поверхні річки Дніпро виявлено тіло чоловіка.

На місці рятувальники виявили тіло чоловіка у воді на відстані 2 метрів від берега.

За допомогою обладнання надзвичайники дістали тіло чоловіка (особисті дані встановлюються), доправили до берега та передали співробітникам поліції.

До місця події залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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