Знайшли за два метра від берега: на Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка
Знайшли за два метра від берега: на Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка
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29-го березня о 14:38 до Служби порятунку «101» від поліцейських надійшло повідомлення, що у селі Микільське-на-Дніпрі Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району, на поверхні річки Дніпро виявлено тіло чоловіка.
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