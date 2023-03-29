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  • Знайшли за два метра від берега: на Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка

Знайшли за два метра від берега: на Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка

Сьогодні 21:15
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29-го березня о 14:38 до Служби порятунку «101» від поліцейських надійшло повідомлення, що у селі Микільське-на-Дніпрі Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району, на поверхні річки Дніпро виявлено тіло чоловіка.

Новости Днепра про Знайшли за два метра від берега: на Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка

 
За викликом направлено рятувальників селища міського типу Солоне.

На місці рятувальники виявили тіло чоловіка у воді на відстані 2 метрів від берега.

За допомогою обладнання надзвичайники дістали тіло чоловіка (особисті дані встановлюються), доправили до берега та передали співробітникам поліції.

До місця події залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Новости Днепра про Знайшли за два метра від берега: на Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Знайшли за два метра від берега: на Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловікаРусский

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