Знайшла у центрі Дніпра: у яхт-клубі з’явився новий пернатий мешканець

Дніпрянка Ілона Караванська знайшла у центрі Дніпра маленького фазана.
Жінка не знала, чи хтось загубив пернатого, чи він сам звідкись утік. Тому, щоб врятувати пташку, жінка вирішила віддати її в яхт-клуб “Січ”.
Зараз фазан почуватиметься вільно та спокійно.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у парку Гагаріна в Дніпрі помітили домашнього кролика.
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