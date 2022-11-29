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Знайшла у центрі Дніпра: у яхт-клубі з’явився новий пернатий мешканець

Сьогодні 19:20
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У яхт-клубі "Січ" з'явився новий мешканець.

Новости Днепра про Знайшла у центрі Дніпра: у яхт-клубі з'явився новий пернатий мешканець

Дніпрянка Ілона Караванська знайшла у центрі Дніпра маленького фазана.

Жінка не знала, чи хтось загубив пернатого, чи він сам звідкись утік. Тому, щоб врятувати пташку, жінка вирішила віддати її в яхт-клуб “Січ”.

Новости Днепра про Знайшла у центрі Дніпра: у яхт-клубі з'явився новий пернатий мешканець

Зараз фазан почуватиметься вільно та спокійно.

Новости Днепра про Знайшла у центрі Дніпра: у яхт-клубі з'явився новий пернатий мешканець

Нагадаємо, раніше ми писали, що у парку Гагаріна в Дніпрі помітили домашнього кролика.

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Новости Днепра про Знайшла у центрі Дніпра: у яхт-клубі з'явився новий пернатий мешканецьУкраїнська

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