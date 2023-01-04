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  • Знайшла людей під завалами: собака-рятівник із Дніпра отримала почесну нагороду

Знайшла людей під завалами: собака-рятівник із Дніпра отримала почесну нагороду

Сьогодні 16:31
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Собака, яка знайшла людей під завалами зруйнованого ракетою будинку, отримала почесну нагороду.

Новости Днепра про Знайшла людей під завалами: собака-рятівник із Дніпра отримала почесну нагороду

Про це розповіли в пресслужбі Нацгвардії України.

Уна – службова собака дніпровських нацгвардійців. Разом із своїм власником вона шукає людей під завалами.

Декілька місяців тому російська ракета влучила в житловий квартал Дніпра. Тоді військові та рятувальники не знали, чи є під завалами люди, тому довелося скористатися допомогою кінологів. Уна знайшла і вказала місце, де під уламками знаходилися тіла загиблих.

Але більшість часу Уна проводить на Донеччині, де разом із бійцями шукає вибухівку та допомагає в розмінування. У Дніпрі вона була на короткочасному відновленні, але все одно допомогла рятувальникам.

За це Уну нагородили почесною відомчою відзнакою – медаллю “За віддану службу” третього ступеня.

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Новости Днепра про Знайшла людей під завалами: собака-рятівник із Дніпра отримала почесну нагородуУкраїнська

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