Знайшла людей під завалами: собака-рятівник із Дніпра отримала почесну нагороду

Про це розповіли в пресслужбі Нацгвардії України.
Уна – службова собака дніпровських нацгвардійців. Разом із своїм власником вона шукає людей під завалами.
Декілька місяців тому російська ракета влучила в житловий квартал Дніпра. Тоді військові та рятувальники не знали, чи є під завалами люди, тому довелося скористатися допомогою кінологів. Уна знайшла і вказала місце, де під уламками знаходилися тіла загиблих.
Але більшість часу Уна проводить на Донеччині, де разом із бійцями шукає вибухівку та допомагає в розмінування. У Дніпрі вона була на короткочасному відновленні, але все одно допомогла рятувальникам.
За це Уну нагородили почесною відомчою відзнакою – медаллю “За віддану службу” третього ступеня.
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