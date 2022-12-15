Знайомився з перехожими та грабував: на Дніпропетровщині затримали чоловіка

Правоохоронці встановили, що чоловік вже був раніше судимим. Зараз він обґрунтовано підозрюється у п`яти фактах крадіжок. Викрадені телефони продавав, а гроші витрачав на особисті потреби.
За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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