Знадобилося менше місяця: петиція про жіночі вагони набрала 25 тис. голосів, її має розглянути Кабмін

В Україні останнім часом не вщухає суперечка щодо необхідності введення жіночих вагонів.

Пасажири у мережі діляться своїм досвідом та закликають ввести такі вагони.

Також на сайті Кабінету міністрів була створена петиція із закликом зробити окремий вагон для жінок і чоловіків у поїздах “Укрзалізниці”.

Стало відомо, що вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути уряд. Зазначимо, що петицію було створено 15 травня. Станом на 3 червня свої підписи під нею поставили 25 101 українець.

Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків у всіх потягах АТ “Укрзалізниця”, які слідують маршрутом довше 6 годин, – ідеться в тексті петиції.

Свою пропозицію авторка петиції Ольга Ожогіна пояснює необхідністю створення “безпечних і психологічно комфортних умов для перевезень”.

На довгих маршрутах, коли є необхідність сну в купейних або плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Непоодинокими є випадки неприйнятної поведінки, як-от нав’язлива поведінка, навмисні дотики до інших пасажирів тощо. Крім того, як жінки, так і чоловіки можуть відчувати необхідність змінити одяг, що зробити в присутності представника іншої статі неможливо, – йдеться в обґрунтуванні.

Тепер на петицію має відреагувати Кабмін, який і ухвалюватиме рішення щодо запропонованих змін.

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