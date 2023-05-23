Значні руйнування: ворог з важкої артилерії бив по Нікопольщині

На вечір голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про безпекову ситуацію в нашій області.
По Марганецькій громаді і Нікополю окупанти поцілили вранці з важкої артилерії.
Було знищено господарську споруду, ще 4 понівечено. Зачепило також будівлю готелю, 6 приватних будинків, газогін.
Люди неушкоджені.
Надвечір ворог атакував і Мирівську громаду. Наразі інформація стосовно наслідків обстрілів уточнюється.
Інші райони області – протягом дня без обстрілів.
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