Значні руйнування: ворог з важкої артилерії бив по Нікопольщині

Протягом дня постраждали 2 громади Нікопольщини та місто Нікополь.

На вечір голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про безпекову ситуацію в нашій області.

По Марганецькій громаді і Нікополю окупанти поцілили вранці з важкої артилерії.

Було знищено господарську споруду, ще 4 понівечено. Зачепило також будівлю готелю, 6 приватних будинків, газогін.

Люди неушкоджені.

Надвечір ворог атакував і Мирівську громаду. Наразі інформація стосовно наслідків обстрілів уточнюється.

Інші райони області – протягом дня без обстрілів.

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