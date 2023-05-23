Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Значні руйнування: ворог з важкої артилерії бив по Нікопольщині

Сьогодні 21:15
просмотров

Протягом дня постраждали 2 громади Нікопольщини та місто Нікополь.

Новости Днепра про Значні руйнування: ворог з важкої артилерії бив по Нікопольщині

На вечір голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про безпекову ситуацію в нашій області.

По Марганецькій громаді і Нікополю окупанти поцілили вранці з важкої артилерії.

Було знищено господарську споруду, ще 4 понівечено. Зачепило також будівлю готелю, 6 приватних будинків, газогін.

Люди неушкоджені.

Надвечір ворог атакував і Мирівську громаду. Наразі інформація стосовно наслідків обстрілів уточнюється.

Інші райони області – протягом дня без обстрілів.

Новости Днепра про Значні руйнування: ворог з важкої артилерії бив по Нікопольщині

Новости Днепра про Значні руйнування: ворог з важкої артилерії бив по Нікопольщині

Читайте також:

Новости Днепра про Значні руйнування: ворог з важкої артилерії бив по НікопольщиніУкраїнська Новости Днепра про Значні руйнування: ворог з важкої артилерії бив по НікопольщиніРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ворог продовжує атакувати Україну: ситуація на фронті сьогодні 23 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Ворог продовжує атакувати Україну: ситуація на фронті сьогодні 23 травня

    Росіяни зосереджують зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському…

    У бою з ворогом загинув сержант Нацгвардії із Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    У бою з ворогом загинув сержант Нацгвардії із Дніпропетровської області

    19 травня обірвалось життя сержанта Нацгвардії із Дніпропетровської області Станіслава…

    Сполучить Дніпро з курортами заходу: “Укрзалізниця” підготувала зміни на курортний сезон
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Сполучить Дніпро з курортами заходу: “Укрзалізниця” підготувала зміни на курортний сезон

    "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон з…

    Операція «Нерест»: на Дніпропетровщині зловили рибалку-браконьєра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Операція «Нерест»: на Дніпропетровщині зловили рибалку-браконьєра

    Рибалка-браконьєр виловив з водойми у Марганецькій громаді понад 80 рибин.…

    Наверх