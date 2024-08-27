Значна частина правобережжя Дніпра без води: у чому річ

У Дніпрі на правому березі немає води.

Обмежено водопостачання правобережжя Дніпра, повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопроводі Д=500мм по просп. Богдана Хмельницького, тимчасово обмежено водопостачання частини споживачів правого берега:

Чечелівський район: в межах вулиць Акдеміка Янгеля – Енергетична – просп. Богдана Хмельницького, у тому числі вул. Краснопільська;

Шевченківський район: просп. Богдана Хмельницького, вул. Перемоги, вул. Домотканська, вул. Бориса Кротова, вул. Підмогильного, вул. Данили Нечая, ж/м Мирний та с. Царське.

А також через ремонтні роботи відсутня вода на: вул. Юрія Кондратюка, 11-Д, 11-Г, 11-К, 28-Н, вул. Поля, 1 та вул. Авіаторів, 6.



Попри це, також у зв’язку з відключенням електроживлення на декількох ТРП, знижено тиск на верхніх поверхах будинків.

Про це ми повідомляли раніше.

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