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Значна частина мешканців Дніпра може втратити субсидії: кого стосується

Сьогодні 14:11
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Дехто з дніпрян може втратити субсидії під час нового опалювального сезону. 

Новости Днепра про Значна частина мешканців Дніпра може втратити субсидії: кого стосується

Як повідомили у міськраді, це стосується перш за все мешканців ОСББ та ЖБК, голови яких не зареєстрували на сайті Пенсійного фонду та не передали інформацію, необхідну під час призначення пільг та субсидій. 

Це потрібного було зробити до 1 січня 2023 року. Раніше субсидіями займалися у Мінсоцполітики, а тепер у Пенсійному фонді. Тож якщо інформацію не передали до цієї установи – субсидії не буде.

Водночас ще можна надати документи для отримання субсидій у новому опалювальному сезоні. Зробити це необхідно якнайшвидче, бо перед тим, як перепризначити виплати, інформацію про отримувача мають перевірити працівники Пенсійного фонду. 

Відсутність електронної заяви в особистому кабінеті Пенсійного фонду може призвести до того, що не будуть нараховуватись державні субсидії за опалення в зимовий період. Тож радимо подати заяву якнайшвидше, – зазначив Владислав Макарець, начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення ДМР.

До кого дзвонити, щоб отримати консультацію? 

Отримати консультацію щодо подачі електронної заяви на отримання субсидії можна, звернувшись до департаменту з питань самоорганізації населення ДМР – (063) 340-94-77. Також можна зателефонувати на гарячу лінію міськради: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12 або Пенсійного фонду: (056) 231-75-26; 31-75-10; (056) 375-45-34.

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