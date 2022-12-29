Значна частина Дніпра залишилася без опалення

Яка ситуація з опаленням в Дніпрі 29 грудня.

Як повідомили в міськраді, станом на 9:00 у місті діють екстрені відключення енергопостачання.

У Центральному районі міста знеструмлені всі котельні КП «Жилсервіс-Дніпро», без тепла – 189 житлових будинків.

На жаль, знеструмлені і великі районні котельні:

Вул. Паникахи;

Вул. Князя Володимира

Великого;

Вул.Надії Алєксеєнко;

просп. Богдана Хмельницького;

Вул. Полігонна

Без електрики також котельні по вул. Космічна, Миколи Руденка та вул.Калинової.

Наразі не працюють будинкові котельні:

Вул Шолохова;

Вул. Демент’єва

Вул. Гоголя;

спуску Крутогірний

Вул. Вернадського;

просп. Дмитрия Яворницького;

Вул. Амбулаторної

Вул. Европейскої

Вул. Магдебурського права;

Вул. Мономаха;

Вул. Аудиторной;

Вул. Жуковского;

Вул. Івана Акінфєєва

Вул. Євгена Коновальця

Вул. Муслима Магомаєва;

Вул. Героев Крут

Вул. Сергія Єфремова;

Вул. Телевізійної

Вул. Марії Кюри;

Вул. Рабочій

Вул.Каверіна;

Вул. Національної Гвардії

Об’єкты КП «Коменергосервіс» – поки в роботі. Не виключено, що інші будинкові котельні також зупиняться.

У міськраді попередили, що через масові відключення ситуація швидко змінюється. Усі комунальні служби у постійному контакті з енергетиками ДТЕК та ЦЕК.

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