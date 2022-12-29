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Значна частина Дніпра залишилася без опалення

Сьогодні 10:20
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Яка ситуація з опаленням в Дніпрі 29 грудня.

Новости Днепра про Значна частина Дніпра залишилася без опалення

Як повідомили в міськраді, станом на 9:00 у місті діють екстрені відключення енергопостачання.

У Центральному районі міста знеструмлені всі котельні КП «Жилсервіс-Дніпро», без тепла – 189 житлових будинків.

На жаль, знеструмлені і великі районні котельні:

  • Вул. Паникахи;
  • Вул. Князя Володимира
  • Великого;
  • Вул.Надії Алєксеєнко;
  • просп. Богдана Хмельницького;
  • Вул. Полігонна

Без електрики також  котельні по вул. Космічна, Миколи Руденка та  вул.Калинової.

Наразі не працюють будинкові котельні:

  • Вул Шолохова;
  • Вул. Демент’єва
  • Вул. Гоголя;
  • спуску Крутогірний
  • Вул. Вернадського;
  • просп. Дмитрия Яворницького;
  • Вул. Амбулаторної
  • Вул. Европейскої
  • Вул. Магдебурського права;
  • Вул. Мономаха;
  • Вул. Аудиторной;
  • Вул. Жуковского;
  • Вул. Івана Акінфєєва
  • Вул. Євгена Коновальця
  • Вул. Муслима Магомаєва;
  • Вул. Героев Крут
  • Вул. Сергія Єфремова;
  • Вул. Телевізійної
  • Вул. Марії Кюри;
  • Вул. Рабочій
  • Вул.Каверіна;
  • Вул. Національної Гвардії

Об’єкты КП «Коменергосервіс» – поки в роботі. Не виключено, що інші будинкові котельні також зупиняться.

У міськраді попередили, що через масові відключення ситуація швидко змінюється. Усі комунальні служби у постійному контакті з енергетиками ДТЕК та ЦЕК.

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Новости Днепра про Значна частина Дніпра залишилася без опаленняУкраїнська

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