Значна частина Дніпра залишилася без опалення

Як повідомили в міськраді, станом на 9:00 у місті діють екстрені відключення енергопостачання.
У Центральному районі міста знеструмлені всі котельні КП «Жилсервіс-Дніпро», без тепла – 189 житлових будинків.
На жаль, знеструмлені і великі районні котельні:
Без електрики також котельні по вул. Космічна, Миколи Руденка та вул.Калинової.
Наразі не працюють будинкові котельні:
Об’єкты КП «Коменергосервіс» – поки в роботі. Не виключено, що інші будинкові котельні також зупиняться.
У міськраді попередили, що через масові відключення ситуація швидко змінюється. Усі комунальні служби у постійному контакті з енергетиками ДТЕК та ЦЕК.
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