Зможуть проникати до житла: в Україні зареєстрували законопроект про Військову поліцію

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про створення Військової поліції.

Ініціатором проекту Закону є Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Про це йдеться в публікації на офіційному веб-порталі Верховної Ради.

У проекті до Закону зазначається, що Військова поліція – це військове формування з правоохоронними функціями, яке входить до складу сектору безпеки і оборони. Її основне призначення – забезпечення правопорядку та військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту.

З основних повноважень Військової поліції, вказаних у проекті, можна відмітити такі:

Зупинка транспорту військовослужбовців, перевірка водійського посвідчення та документів на транспортний засіб.

військовослужбовців, перевірка водійського посвідчення та документів на транспортний засіб. Вилучення зброї , боєприпасів та документів у затриманих осіб у військовій формі.

, боєприпасів та документів у затриманих осіб у військовій формі. Оформлення адміністративного затримання , медичний огляд та розміщення затриманих у кімнаті для тимчасово затриманих.

, медичний огляд та розміщення затриманих у кімнаті для тимчасово затриманих. Утримання військовослужбовців, засуджених до арешту.

Окрім цього, у тексті до законопроекту зазначається, що працівники Військової поліції матимуть право на обмеження руху транспорту на окремих ділянках вулиць:

Під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг; зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

А також матимуть повноваження на проникнення до житла:

У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла

чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового

розслідування та прокуратури.

Передбачається, що під час воєнного стану ВП братиме участь у:

здійсненні евакуації засуджених, заарештованих та затриманих осіб;

забезпеченні дотримання комендантської години у військових частинах;

організації збору, супроводженні та охороні військовополонених з місць, де вони утримуються після взяття їх в полон, до таборів для

тримання військовополонених або дільниць для тримання військовополонених, поводженні з військовополоненими;

тримання військовополонених або дільниць для тримання військовополонених, поводженні з військовополоненими; боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

охороні військових об’єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації;

відновленні та підтриманні порядку і дисципліни у військових частинах.

Зверніть увагу на те, що цей законопроект наразі очікує розгляду, а отже не є прийнятим Законом.

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