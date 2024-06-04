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Зможуть проникати до житла: в Україні зареєстрували законопроект про Військову поліцію

Сьогодні 11:02
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У Верховній Раді зареєстрували законопроект про створення Військової поліції.

 

Новости Днепра про Зможуть проникати до житла: в Україні зареєстрували законопроект про Військову поліцію

Ініціатором проекту Закону є Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Про це йдеться в публікації на офіційному веб-порталі Верховної Ради.

У проекті до Закону зазначається, що Військова поліція – це військове формування з правоохоронними функціями, яке входить до складу сектору безпеки і оборони. Її основне призначення – забезпечення правопорядку та військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту.

З основних повноважень Військової поліції, вказаних у проекті, можна відмітити такі:

  • Зупинка транспорту військовослужбовців, перевірка водійського посвідчення та документів на транспортний засіб.
  • Вилучення зброї, боєприпасів та документів у затриманих осіб у військовій формі.
  • Оформлення адміністративного затримання, медичний огляд та розміщення затриманих у кімнаті для тимчасово затриманих.
  • Утримання військовослужбовців, засуджених до арешту.

Окрім цього, у тексті до законопроекту зазначається, що працівники Військової поліції матимуть право на обмеження руху транспорту на окремих ділянках вулиць:

Під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг; зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

А також матимуть повноваження на проникнення до житла:

У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла
чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового
розслідування та прокуратури.

Передбачається, що під час воєнного стану ВП братиме участь у:

  • здійсненні евакуації засуджених, заарештованих та затриманих осіб;
  • забезпеченні дотримання комендантської години у військових частинах;
  • організації збору, супроводженні та охороні військовополонених з місць, де вони утримуються після взяття їх в полон, до таборів для
    тримання військовополонених або дільниць для тримання військовополонених, поводженні з військовополоненими;
  • боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;
  • охороні військових об’єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації;
  • відновленні та підтриманні порядку і дисципліни у військових частинах.

Зверніть увагу на те, що цей законопроект наразі очікує розгляду, а отже не є прийнятим Законом.

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Новости Днепра про Зможуть проникати до житла: в Україні зареєстрували законопроект про Військову поліціюУкраїнська Новости Днепра про Зможуть проникати до житла: в Україні зареєстрували законопроект про Військову поліціюРусский

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