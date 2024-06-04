Зможуть проникати до житла: в Україні зареєстрували законопроект про Військову поліцію

Ініціатором проекту Закону є Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Про це йдеться в публікації на офіційному веб-порталі Верховної Ради.
У проекті до Закону зазначається, що Військова поліція – це військове формування з правоохоронними функціями, яке входить до складу сектору безпеки і оборони. Її основне призначення – забезпечення правопорядку та військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту.
З основних повноважень Військової поліції, вказаних у проекті, можна відмітити такі:
Окрім цього, у тексті до законопроекту зазначається, що працівники Військової поліції матимуть право на обмеження руху транспорту на окремих ділянках вулиць:
Під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг; зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.
А також матимуть повноваження на проникнення до житла:
У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла
чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового
розслідування та прокуратури.
Передбачається, що під час воєнного стану ВП братиме участь у:
Зверніть увагу на те, що цей законопроект наразі очікує розгляду, а отже не є прийнятим Законом.
Читайте також:
Автор:
Вперше з лютого цього року відбувся довгоочікуваний обмін полоненими.
За порушення правил військового обліку військовозобов'язаним жінкам загрожує штраф у…
З'ясувалося, коли чоловікам зі статусом "обмежено придатний" потрібно пройти перекомісію…
Прикордонники України спіймали чоловіка, який попри все намагався потрапити до…