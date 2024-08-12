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Зміни в русі маршруту поїзда з Дніпра до Польщі продовжили на місяць

Сьогодні 17:13
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Польська залізниця подовжила терміни ремонту колій, через це потяг з Дніпра до Хельма, ще щонайменше місяць будуть курсувати інакше.

Новости Днепра про Зміни в русі маршруту поїзда з Дніпра до Польщі продовжили на місяць

До 30 вересня деякі потяги курсуватимуть з обмеженнями, повідомили в Укрзалізниці. 

Зміни стосуються поїздів:

  • №23 Київ–Хелм
  • №93/94 Харків-Хелм
  • №120 Хелм-Дніпро.

Вони курсуватимуть лише до польської прикордонної станції Дорохуськ, розташованої за 25 км від Хелму. На станції Дорохуськ пасажири повинні проходити прикордонний та митний контроль і здійснювати пересадку на польські поїзди до Варшави.

Водночас обмеження не торкнуться поїздів №67/68 Київ-Варшава, №19/20 Київ–Хелм, №119 Дніпро-Хелм та №24 Хелм-Київ та пересадні поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.

Пересадки на станції Дорохуськ є тимчасовим заходом, і станція доступна лише для пересадки між поїздами, без можливості виїзду на іншому транспорті. Пересадка на станції Хелм залишається доступною.

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Новости Днепра про Зміни в русі маршруту поїзда з Дніпра до Польщі продовжили на місяцьУкраїнська

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