Зміни в русі маршруту поїзда з Дніпра до Польщі продовжили на місяць

До 30 вересня деякі потяги курсуватимуть з обмеженнями, повідомили в Укрзалізниці.
Зміни стосуються поїздів:
Вони курсуватимуть лише до польської прикордонної станції Дорохуськ, розташованої за 25 км від Хелму. На станції Дорохуськ пасажири повинні проходити прикордонний та митний контроль і здійснювати пересадку на польські поїзди до Варшави.
Водночас обмеження не торкнуться поїздів №67/68 Київ-Варшава, №19/20 Київ–Хелм, №119 Дніпро-Хелм та №24 Хелм-Київ та пересадні поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.
Пересадки на станції Дорохуськ є тимчасовим заходом, і станція доступна лише для пересадки між поїздами, без можливості виїзду на іншому транспорті. Пересадка на станції Хелм залишається доступною.
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