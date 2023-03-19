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  • “Злочинця завжди тягне на місце злочину”: в ОП прокоментували “візит” путіна до Маріуполя

“Злочинця завжди тягне на місце злочину”: в ОП прокоментували “візит” путіна до Маріуполя

Сьогодні 17:10
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Представник ОП назвав це цинізмом.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на візит президента рф володимира путіна до окупованого Маріуполя.

Своїми думками він поділився у Twitter.

За словами представника ОП, “злочинця завжди тягне на місце злочину”.

Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт “режисера війни” (путіна в. в.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття, – написав Подоляк.

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Нагадаємо, президент росії володимир путін вночі завітав до Маріуполя Донецької області. Главу рф супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін. Диктатор прилетів до окупованого росіянами міста вертольотом. Після чого нібито об’їхав кілька районів міста, “пам’ятні місця” та будівлю театру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Німеччині на путіна чекає арешт, – міністр юстиції ФРН. 

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