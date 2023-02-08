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  • Зламаний кип’ятильник: у Кривому Розі дитина обпекла обличчя через несправний пристрій

Зламаний кип’ятильник: у Кривому Розі дитина обпекла обличчя через несправний пристрій

Сьогодні 21:15
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У Кривому Розі дитина взяла в руки зламаний кип'ятильник та отримала електричний опік обличчя.

Новости Днепра про Зламаний кип'ятильник: у Кривому Розі дитина обпекла обличчя через несправний пристрій

Про це повідомляє керівник Криворізької станції швидкої медичної допомоги Анатолій Біївський.

11-річний хлопчик підігрівав воду кип’ятильником, який мав пошкодження. Дістаючи прилад із ємності, дитина забула вимкнути його з розетки. В результаті дитина отримала опіки лівої щоки та надбров’я електричною дугою.

На допомогу хлопчику викликали медиків. Потерпілого доправили до лікарні.

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Новости Днепра про Зламаний кип'ятильник: у Кривому Розі дитина обпекла обличчя через несправний пристрійУкраїнська Новости Днепра про Зламаний кип'ятильник: у Кривому Розі дитина обпекла обличчя через несправний пристрійРусский

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