Зламаний кип’ятильник: у Кривому Розі дитина обпекла обличчя через несправний пристрій

Про це повідомляє керівник Криворізької станції швидкої медичної допомоги Анатолій Біївський.
11-річний хлопчик підігрівав воду кип’ятильником, який мав пошкодження. Дістаючи прилад із ємності, дитина забула вимкнути його з розетки. В результаті дитина отримала опіки лівої щоки та надбров’я електричною дугою.
На допомогу хлопчику викликали медиків. Потерпілого доправили до лікарні.
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