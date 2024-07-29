Зірвані прапори, понівечені пам’ятники: у Дніпрі на цвинтарі вандали спаплюжили могили Захисників

Невідомі нищать могили військових.

На кладовищі, яке розташоване за ТРЦ “Караван”, невідомі здійснили акт вандалізму над могилами полеглих Захисників.

Фотографії опублікували містяни у мережі.

Видно, що вандали поглумилися над могилами, зірвавши прапори України. Окрім цього можна помітити, що один із пам’ятників намагалися пошкодити – із середини виглядає частина металевої конструкції.

Містяни зазначають, такий випадок – не перший. Спіймати невідомих досі не вдалося.

На цвинтарі за “Караваном” якісь виродки ходять і ламають пам’ятники наших військових, зривають прапори та намагаються щось відламати. Це вже далеко не перший випадок, – написали у публікації, опублікованій в одному з місцевих Telegram-каналів.

Нагадаємо, це вже не перший випадок у Дніпрі, про який повідомляють місцеві цього року, у березні ми писали, що на кладовищі познущалися з могили військового. Окрім цього, у квітні в Марганці, що на Дніпропетровщині, невідомі вандали спалили надгробки загиблих воїнів.

А минулого місяця, у червні, у Києві невідомі понівечили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка. Жінку, яка вчинила акт вандалізму, затримали.

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