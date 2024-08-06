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Зідрав ножицями та сказав, що це бруд: у Дніпрі жінці у лікарні зі скандалом витягували кліща

Сьогодні 10:12
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В одній з лікарень Дніпра сталася скандальна ситуація.
Новости Днепра про Зідрав ножицями та сказав, що це бруд: у Дніпрі жінці у лікарні зі скандалом витягували кліща

Фото ілюстративне

Жительці Дніпра зі скандалом витягували кліща.

Про це вона розповіла у соціальній мережі. 

…Приїхавши додому, помітила кліща (на нозі, – ред.). Кліщ був вже достатньо глибоко, вирішила самостійно не діставати. Знаю, що можуть бути наслідки. 

Приблизно о 23:40 дівчина поїхала в цілодобовий травматичний пункт однієї з місцевих лікарень. На відео, яке вона оприлюднила у мережі, можна побачити, що біля двері пункту вона стоїть досить довго та на її стуки ніхто не реагував.

Новости Днепра про Зідрав ножицями та сказав, що це бруд: у Дніпрі жінці у лікарні зі скандалом витягували кліща

Кадр з відео

За словами дівчини, це тривало близько 15 хвилин, після чого двері нарешті відкрив заспаний лікар. Коли пацієнтка розповіла йому про кліща та показала уражене місце, лікар зідрав його ножицями. Після цього зауважив, що то був шмат бруду. На те, що цей “бруд” залишився усередині шкіри дівчини, ймовірно, уваги не звернув.

Новости Днепра про Зідрав ножицями та сказав, що це бруд: у Дніпрі жінці у лікарні зі скандалом витягували кліща

Кадр з відео

Поїхавши звідти зі скандалом я поїхала до іншої (ред.) клініки. Там розповіла всю історію, лікарі були в шоці та одразу прийнялися за роботу. 

На щастя, все добре закінчилося – залишки кліща успішно дістали та сказали пацієнтці спостерігати за своїм загальним станом. Однак дівчина залишилася розчарованою. 

Дуже прикро за таке ставлення, – каже вона.

Зауважимо, що якщо вас вкусив кліщ, краще звернутися за допомогою до спеціаліста, адже є великий шанс того, що після витягування якась його частина залишиться всередині шкіри. А пізній початок лікування укусу може призвести до ураження шкіри, суглобів, м’язів, нервової й серцево-судинної системи, у деяких випадках  – інвалідності.

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Новости Днепра про Зідрав ножицями та сказав, що це бруд: у Дніпрі жінці у лікарні зі скандалом витягували кліщаУкраїнська Новости Днепра про Зідрав ножицями та сказав, що це бруд: у Дніпрі жінці у лікарні зі скандалом витягували кліщаРусский

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