Зібралися сотні людей: у Кривому Розі попрощалися з загиблими під час ракетного удару

У Кривому Розі попрощалися з загиблою сім'єю.

20 грудня в Кривому Розі попрощалися з загиблими під час ракетного удару по житловому будинку 16 грудня. На місці зібралися сотні людей – родичі, друзі та криворіжці, яких шокувала ця трагедія.

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, ракета забрала життя молодої сім’ї Олександра та Людмили Корнійчуків і їхнього синочка – 1,5 річного Тимофія.

Щаслива, сповнена планів, надій. Клятий ворог забрав все, знищив, зруйнував мирний будинок, вбив мирних людей. Цьому немає прощення, нелюди обов’язково понесуть покарання за свої злочини. Глибоко співчуваємо рідним та близьким загиблих. Світла пам’ять про них назавжди залишиться у наших серцях, – написав він в своєму телеграм-каналі.

Внаслідок удару загинула також 64-річна жінка. 13 людей отримали поранення.

Поблизу зруйнованого будинку облаштували меморіал, куди люди приносять квіти та іграшки. Також сьогодні оголошено день жалоби за загиблими.

Читайте також:

Українська

Автор: