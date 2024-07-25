“Живе з мамою в Дніпрі, тато воює”: що кажуть знайомі про хлопця, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Стали відомі деякі подробиці про 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

У Дніпрі тривають слідчі дії біля дому, де мешкає підозрюваний у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. На думку правоохоронців, до злочину причетний 18-річний хлопець. Наразі відомо, що юнак живе з мамою, а його батько на фронті. Знайомі не вірять в те, що молодик міг таке вчинити, пише Суспільне.

Місцевий житель Ян каже, знав затриманого з п’яти років. Вони разом відвідували спортивні секції.

Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив. Як я знаю, він нікуди не виїздив за останній час, мама спілкується з його мамою, то не було такої інформації, що він виїздив кудись, — каже він.

Сусідка Ілона стверджує, що родина затриманого “дуже освічена та спортивна”. Батько хлопця військовий, а з матір’ю затриманого пані Ілона бачиться кожен тиждень.

Батько допомагав багато дітям, і по футболу і скрізь. Взагалі такі батьки безвідмовні. Хлопчик і самостійний, і цілеспрямований, і вибрав професію. Нічого не можу сказати, я від цього в шоці, не можу в це повірити. Це як підстава. Він дуже порядний хлопець, — каже жінка.

Попередньо відомо, що хлопець навчався у 62-й Дніпровській школі та грав у команді, що виступає на регіональному чемпіонаті з футболу.

Вбивство Ірини Фаріон – що відомо станом на зараз?

Юнака, якого підозрюють у вбивстві, відвезуть до Львова, де оберуть запобіжний захід. За інформацією МВС, є достатньо доказів, аби стверджувати, що саме затриманий стріляв у Ірину Фаріон. Втім, правоохоронці вважають, що хлопець діяв не сам, а був тільки виконавцем злочину.

Зауважимо, раніше російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power) взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон.

Слідчі впевнені, що до вбивства затриманий готувався щонайменше два місяці. Зокрема, панаму, яку підозрюваний надягув в той день, він придбав в травні цього року. Таку інформацію повідомив очільник МВС Клименко в ефірі телемарафону.

У Львові хлопець орендував щонайменше три квартири, стверджують правоохоронці. Нагадаємо, раніше сусіди Ірини Фаріон повідомляли ЗМІ, що тижні зо три помічали біля під’їзду дивного юнака в капелюсі, темних окулярах та закритому спортивному одязі. У день вбивства, його також бачили неподалік будинку, де мешкала Фаріон

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