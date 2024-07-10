“Життя перетворилося на випробування”: жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла

Дніпряни оприлюднили нову петицію.

9 липня на сайті Кабінету Міністрів України з’явилася петиція із заголовком “Нераціональні відключення світла”.

Ми мешканці міста Дніпро, просимо втрутитися у катастрофічну ситуацію…,- так починається її текст.

Містяни зазначають, що, начебто, приватна енергетична компанія ДТЕК Дніпровські електромережі “нерівномірно та дискримінаційно” скаладає графіки відключень світла, у зв’язку з чим життя дніпрян “перетворилося на справжнє випробування”.

У тексті вказано, що у час, коли деякі вулиці Дніпра мають стабільне електропостачання, інші залишаються без світла від 7 до 18 годин на добу протягом тижня.

Зокрема, за словами містян, найдовше без електропостачання залишаються мешканці, які проживають за адресами 1 та 5 групи відключень – понад 16 годин на добу.

У тексті петиції посилаються на ст. 60 пунктів 1 та 2 Закону України “Про захист прав споживачів”, ст. 161 (порушення рівноправності громадян), ст. 356 (самоправство), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 367 (службова недбалість) та ст. 442 (злочини проти людяності).

Ігнорування наказу Міністерства енергетики від 15.10.2015 № 654, який встановлює максимальну тривалість відключення електроенергії до 6 годин на добу, є відвертим знущанням над громадянами. Постійні та тривалі відключення призводять до знищення побутової техніки, псування продуктів харчування та ліків, створюють небезпечні умови в періоди сильної спеки та погіршують якість життя людей, – зазначили містяни.

Станом на 10 липня 11:20 петиція зібрала 3440 підписів із 25 тисяч необхідних.

Наразі у ДТЕК дану ситуацію не коментують.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі діють графіки відключень світла, для абонентів ЦЕК та ДТЕК застосовуються відключення за розподіленням по групах.

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