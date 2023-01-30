Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Життя переможе: у Дніпрі за минулу добу народилося 5 дівчаток та 5 хлопчиків

Життя переможе: у Дніпрі за минулу добу народилося 5 дівчаток та 5 хлопчиків

Сьогодні 13:53
просмотров

Життя завжди перемагає!

Новости Днепра про Життя переможе: у Дніпрі за минулу добу народилося 5 дівчаток та 5 хлопчиків

У Дніпрі за минулу добу на світ з’явилося 10 немовлят.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Серед них – 5 дівчаток та 5 хлопчиків. Зазначається, що п’ятьох немовлят народили жінки-переселенки.

І це вкотре доводить, що українці – незламна нація.

Ми обов’язково вистоїмо та переможемо!

Читайте також:

Новости Днепра про Життя переможе: у Дніпрі за минулу добу народилося 5 дівчаток та 5 хлопчиківУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Збив чоловіка та втік: у Дніпрі розшукують свідків нещодавньої ДТП на Слобожанському проспекті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:40
    Збив чоловіка та втік: у Дніпрі розшукують свідків нещодавньої ДТП на Слобожанському проспекті

    Потрібна ваша допомога!

    Здорожчало масло та молоко: фахівці підрахували, як змінилися ціни в Дніпрі та області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    Здорожчало масло та молоко: фахівці підрахували, як змінилися ціни в Дніпрі та області

    На Дніпропетровщині знову здорожчали продукти.

    Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:30
    Як за допомогою «Дії» передати право керування авто іншій людини (ІНСТРУКЦІЯ)

    Раніше, аби передати комусь право керувати автомобілем його власник та…

    Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:59
    Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

    Сьогодні, 30 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Наверх