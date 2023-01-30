Життя переможе: у Дніпрі за минулу добу народилося 5 дівчаток та 5 хлопчиків

У Дніпрі за минулу добу на світ з’явилося 10 немовлят.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Серед них – 5 дівчаток та 5 хлопчиків. Зазначається, що п’ятьох немовлят народили жінки-переселенки.
І це вкотре доводить, що українці – незламна нація.
Ми обов’язково вистоїмо та переможемо!
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