Житловий масив у Дніпрі та декілька селищ залишаться без води на 2 доби: коли

На водогонах, розташованих на вулиці Сонячна Набережна, 48 та проспекті Слобожанський, 85-87 проводитимуться аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
У зв’язку із цим сотні будинків залишаться без водопостачання на дві доби.
Ремонтні роботи проводитимуться з 00:30 15 серпня до 23:30 16 серпня. На час ремонту буде тимчасово обмежено водопостачання частини лівого берега Дніпра, у тому числі:
Зазначається, що повне відновлення стійкого режиму водопостачання споживачів лівого берега Дніпра очікується на 10:00 17 серпня.
Керівництво КП «Дніпроводоканал» вибачається за тимчасові незручності та рекомендує споживачам створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно-відновлювальних робіт, – написали в публікації КП “Дніпроводоканал”.
Окрім цього, станом на 09:35 13 серпня через проведення аварійних робіт припинено водопостачання селища Чаплі.
Нагадаємо, раніше ми писали, кому в Дніпрі 13 серпня вимикатимуть світло через планові ремонти.
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