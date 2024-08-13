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Житловий масив у Дніпрі та декілька селищ залишаться без води на 2 доби: коли

Сьогодні 09:37
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Частина лівого берега у Дніпрі залишиться без світла.

Новости Днепра про Житловий масив у Дніпрі та декілька селищ залишаться без води на 2 доби: коли

На водогонах, розташованих на вулиці Сонячна Набережна, 48 та проспекті Слобожанський, 85-87 проводитимуться аварійно-відновлювальні роботи. 

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”. 

У зв’язку із цим сотні будинків залишаться без водопостачання на дві доби. 

Ремонтні роботи проводитимуться з 00:30 15 серпня до 23:30 16 серпня. На час ремонту буде тимчасово обмежено водопостачання частини лівого берега Дніпра, у тому числі:

  • ж/м Придніпровськ;
  • селище Ігрень;
  • селище Одинківка;
  • селище Олександрівка.

Зазначається, що повне відновлення стійкого режиму водопостачання споживачів лівого берега Дніпра очікується на 10:00 17 серпня.

Керівництво КП «Дніпроводоканал» вибачається за тимчасові незручності та рекомендує споживачам створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно-відновлювальних робіт, – написали в публікації КП “Дніпроводоканал”. 

Окрім цього, станом на 09:35 13 серпня через проведення аварійних робіт припинено водопостачання селища Чаплі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, кому в Дніпрі 13 серпня вимикатимуть світло через планові ремонти.

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Новости Днепра про Житловий масив у Дніпрі та декілька селищ залишаться без води на 2 доби: колиУкраїнська Новости Днепра про Житловий масив у Дніпрі та декілька селищ залишаться без води на 2 доби: колиРусский

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