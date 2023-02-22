Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт у пров. Крушельницької, 12 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, аварійні роботи проводять на вул. Ярославни, 33 та вул. Королеви Єлизавети II, 18.
Тому припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть відключення світла протягом дня у Дніпрі: офіційна інформація.
Читайте також:
Тільки 4 дівчинки і аж 18 хлопчиків.
Вітаємо Марію!
Сьогодні, 22 лютого, о 07:44 на лінію «101» повідомили про…
У Дніпрі розшукують 29-річного Крота Миколу.