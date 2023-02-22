Житловий масив і кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води - Днепр Инфо
Житловий масив і кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води
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Сегодня 13:34

Сьогодні, 22 лютого, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Житловий масив і кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт у пров. Крушельницької, 12 припинено водопостачання:

  • ж/м Лівобережний-2.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Житловий масив і кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Крім того, аварійні роботи проводять на вул. Ярославни, 33 та вул. Королеви Єлизавети II, 18.

Тому припинено водопостачання:

  • вул. Ярославни;
  • вул. Королеви Єлизавети II, 18, 20, 24.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Житловий масив і кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Новости Днепра про Житловий масив і кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть відключення світла протягом дня у Дніпрі: офіційна інформація. 

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Новости Днепра про Житловий масив і кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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