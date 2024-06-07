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  • Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра

Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра

Сьогодні 17:58
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Вулиці, що відходять від центрального проспекту Дніпра, є одними з найстаріших у місті. Зокрема такою вважається і вулиця Княгині Ольги. Вона існує понад 200 років, але трохи більше 100 – на цій вулиці живуть люди.

Новости Днепра про Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра

Журналісти dnepr.info дізналися історію незвичайного будинку на вулиці Княгині Ольги у Дніпрі.

На генеральному плані міста вона з’явилася практично під час закладення території – 1806 року. Називалася вона Широка і розташовувалися тут будинки суконної фабрики. Але коли фабрика була закрита її будівлі стали потихеньку занепадати і руйнуватися, територія перетворилася майже на пустир, і вечорами ходити тут було небезпечно. Але у 1880-х роках усе змінилося. На вулиці проклали водогін, запустили трамвай, облаштували дорогу. Вільні ділянки були швидко розпродані приватним особам та підприємцям.

Новости Днепра про Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра

Таким чином, територія сукняної фабрики із залишками різних будов «розійшлася» серед городян. На самому початку вулиці Широкої був млин, що належав фабриці, але він згорів, а ділянку з ним було продано банкіру Йосипу Кофману.

Новости Днепра про Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра

На ньому в 1896 він побудував великий триповерховий будинок. Швидше за все будинок мав стати прибутковим – це видно з його архітектури – на першому поверсі – офіси для контор та магазинів, на другому та третьому – квартири в оренду.

Новости Днепра про Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра

Будинок вийшов чималим – у ньому було 16 п’ятикімнатних квартир, ще 8 – трикімнатні, а на 1 поверсі працювало 12 магазинів. Частину будівлі орендувала Служба зборів Катерининської залізниці.

Новости Днепра про Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра

Будинок приносив банкіру гарний дохід, але в 1917 Кофман виїхав з Катеринослава, а будівля з прибуткового стала звичайним, житловим будинком. Під час реконструкцій у будинку було замінено балкони, а саму будівлю – перефарбували. Його справжній червоний колір. В іншому будинок виглядає таким, яким задумав його архітектор.

фото: блог А. Костюка, О. Волок

 

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Новости Днепра про Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі ДніпраРусский

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