Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра

Вулиці, що відходять від центрального проспекту Дніпра, є одними з найстаріших у місті. Зокрема такою вважається і вулиця Княгині Ольги. Вона існує понад 200 років, але трохи більше 100 – на цій вулиці живуть люди.

Журналісти dnepr.info дізналися історію незвичайного будинку на вулиці Княгині Ольги у Дніпрі.

На генеральному плані міста вона з’явилася практично під час закладення території – 1806 року. Називалася вона Широка і розташовувалися тут будинки суконної фабрики. Але коли фабрика була закрита її будівлі стали потихеньку занепадати і руйнуватися, територія перетворилася майже на пустир, і вечорами ходити тут було небезпечно. Але у 1880-х роках усе змінилося. На вулиці проклали водогін, запустили трамвай, облаштували дорогу. Вільні ділянки були швидко розпродані приватним особам та підприємцям.

Таким чином, територія сукняної фабрики із залишками різних будов «розійшлася» серед городян. На самому початку вулиці Широкої був млин, що належав фабриці, але він згорів, а ділянку з ним було продано банкіру Йосипу Кофману.

На ньому в 1896 він побудував великий триповерховий будинок. Швидше за все будинок мав стати прибутковим – це видно з його архітектури – на першому поверсі – офіси для контор та магазинів, на другому та третьому – квартири в оренду.

Будинок вийшов чималим – у ньому було 16 п’ятикімнатних квартир, ще 8 – трикімнатні, а на 1 поверсі працювало 12 магазинів. Частину будівлі орендувала Служба зборів Катерининської залізниці.

Будинок приносив банкіру гарний дохід, але в 1917 Кофман виїхав з Катеринослава, а будівля з прибуткового стала звичайним, житловим будинком. Під час реконструкцій у будинку було замінено балкони, а саму будівлю – перефарбували. Його справжній червоний колір. В іншому будинок виглядає таким, яким задумав його архітектор.

фото: блог А. Костюка, О. Волок

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