“Житловий будинок та СТО, це як?”: мер Дніпра про ракетну атаку на місто

У Дніпрі зранку 8 липня чули кілька вибухів. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку. Залишатися в укриттях також закликав голова облради Микола Лукашук.
Внаслідок ранкової ракетної атаки на місто пошкоджені житловий будинок та СТО. Таку інформацію повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму тг-каналі.
Житловий будинок та СТО, це як? Подробиці чекаємо від ОВА, – написав Філатов.
Подробиць поки що немає. Чекаємо на уточнені дані від ОВА.
Нагадаємо, раніше через ракетну атаку декілька тролейбусів та автобусів змінили маршрути.
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