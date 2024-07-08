“Житловий будинок та СТО, це як?”: мер Дніпра про ракетну атаку на місто

Гучний ранок у Дніпрі.

У Дніпрі зранку 8 липня чули кілька вибухів. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку. Залишатися в укриттях також закликав голова облради Микола Лукашук.

Внаслідок ранкової ракетної атаки на місто пошкоджені житловий будинок та СТО. Таку інформацію повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму тг-каналі.

Житловий будинок та СТО, це як? Подробиці чекаємо від ОВА, – написав Філатов.

Подробиць поки що немає. Чекаємо на уточнені дані від ОВА.

Нагадаємо, раніше через ракетну атаку декілька тролейбусів та автобусів змінили маршрути.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: