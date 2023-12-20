Жителям зруйнованого будинку в Кривому Розі принесли платіжки за світло, яким вони не користувалися

У Кривому Розі платіжки за світло принесли людям, чиї квартири знаходяться у зруйнованому під'їзді.

Нещодавно мешканці напівзруйнованого будинку по вулиці Українській у Кривому Розі отримали платіжки за світло. У місцевих пабліках люди поскаржилися, що квитанції залишили в кульочку на паркані, який загородив доступ до зруйнованого під’їзду.

Криворіжців здивував і спосіб доставки платіжок, і той факт, що від них чекають оплату послуг, які вони не могли отримати.

Згодом у YASNO перепросили за платіжки на паркані напівзруйнованого будинку по Українській. Пообіцяли скорегувати обсяги електроенергії та рахунки, з кур’єрською службою теж провели розмову.

СЕО Yasno Сергій Коваленко пояснив, що компанія не нараховує платіжки мешканцям зруйнованих осель, якщо достеменно знає, що вони пошкоджені й там ніхто не живе.

Про приліт треба було одразу повідомити їх. Для цього треба взяти довідку про руйнацію майна в Дії чи ОВА та віднести її оператору системи розподілу (ДТЕК). Далі оператор перераховує обсяг електроенергії й лічильник знімають з обліку.

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