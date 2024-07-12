З 15 по 19 липня спеціалізованою бригадою КП “Дніпроводоканал” будуть проводитись відключення послуги водовідведення мешканцям багатоквартирних будинків Центрального та Індустріального районів міста, борг яких перед підприємством становить 885 512,40 грн.
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Центральний
|просп. Олександра Поля, буд. 42
|14
|121 500,56
|2
|Центральний
|просп. Олександра Поля, буд.44 Б
|3
|54 658,56
|3
|Центральний
|просп. Олександра Поля, буд.44 В
|4
|37 686,01
|4
|Індустріальний
|Донецьке шосе, буд. 132
|5
|172 121,27
|5
|Індустріальний
|Донецьке шосе, буд. 134
|4
|127 982,15
|6
|Індустріальний
|Донецьке шосе, буд. 136
|2
|35 175,91
|7
|Індустріальний
|Донецьке шосе, буд. 140
|4
|80 838,78
|8
|Індустріальний
|Донецьке шосе, буд. 144
|4
|126 893,23
|9
|Індустріальний
|Донецьке шосе, буд. 146
|1
|55382,55
|10
|Індустріальний
|Донецьке шосе, буд. 148
|2
|73 273,38
З 15 по 19 липня 2024 року відключатимуть воду жителям приватного сектору Центрального, Шевченківського та Амур-Нижньодніпровського районів міста за наступними адресами:
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Центральний
|вул. Флотська
|4
|19 219,51
|2
|Центральний
|вул. Симона Петлюри
|3
|9 445,68
|3
|Центральний
|бул. Батальйону Дніпро
|3
|54 069,89
|4
|Центральний
|вул. Надії Алексєєнко
|1
|28 066,40
|5
|Центральний
|вул. Пластівська
|1
|633,49
|6
|Центральний
|вул. Філософська
|2
|11 598,55
|7
|Шевченківський
|вул. Виконкомівська
|4
|78 025,63
|8
|Шевченківський
|вул. Вознесенська
|1
|11 762,65
|9
|Шевченківський
|вул. Заміська
|3
|52 070,24
|10
|Шевченківський
|вул. Караїмська
|1
|5 147,20
|11
|Шевченківський
|вул. Леонтовича
|1
|48 060,50
|12
|Шевченківський
|вул. Олександра Кониського
|3
|70 263,62
|13
|Шевченківський
|вул. Пирогова
|2
|12 251,86
|14
|Шевченківський
|вул. Рибалкова
|2
|51 822,04
|15
|Шевченківський
|вул. Саксаганського
|2
|82 520,15
|16
|Шевченківський
|пров. Цегляний
|1
|14 005,30
|17
|Шевченківський
|вул. Яна Ходоровського
|1
|37 726,66
|18
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Симиренківська
|3
|40 863,47
|19
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Василя Бабенка
|1
|14 463,42
|20
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Делегатська
|4
|49 948,77
|21
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Кільцева
|3
|35 949,23
|22
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Роздільна
|1
|21 494,86
|23
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Фастівська
|1
|42 660,83
|24
|Амур-Нижньодніпровський
|вул. Стефана Таранушенка
|2
|29 724,79
Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед КП «Дніпроводоканал» становить 821 794,74 грн.
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