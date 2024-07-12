Жителям трьох районів Дніпра з 15 по 19 липня “відрізатимуть” воду за борги: адреси - Днепр Инфо
Жителям трьох районів Дніпра з 15 по 19 липня “відрізатимуть” воду за борги: адреси
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Сегодня 20:48

У Дніпрі "відріжуть" від водопостачання десятки споживачів.

Новости Днепра про Жителям трьох районів Дніпра з 15 по 19 липня

З 15 по 19 липня спеціалізованою бригадою КП “Дніпроводоканал” будуть проводитись відключення послуги водовідведення мешканцям багатоквартирних будинків Центрального та Індустріального районів міста, борг яких перед підприємством становить 885 512,40 грн.

Багатоквартирні будинки

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Центральнийпросп. Олександра Поля, буд. 4214121 500,56
2Центральнийпросп. Олександра Поля, буд.44 Б354 658,56
3Центральнийпросп. Олександра Поля, буд.44 В437 686,01
4ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 1325172 121,27
5ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 1344127 982,15
6ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 136235 175,91
7ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 140480 838,78
8ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 1444126 893,23
9ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 146155382,55
10ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 148273 273,38

 

Приватні будинки

З 15 по 19 липня 2024 року відключатимуть воду жителям приватного сектору Центрального, Шевченківського та Амур-Нижньодніпровського районів міста за наступними адресами:

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Центральнийвул. Флотська419 219,51
2Центральнийвул. Симона Петлюри39 445,68
3Центральнийбул. Батальйону Дніпро354 069,89
4Центральнийвул. Надії Алексєєнко128 066,40
5Центральнийвул. Пластівська1633,49
6Центральнийвул. Філософська211 598,55
7Шевченківськийвул. Виконкомівська478 025,63
8Шевченківськийвул. Вознесенська111 762,65
9Шевченківськийвул. Заміська352 070,24
10Шевченківськийвул. Караїмська15 147,20
11Шевченківськийвул. Леонтовича148 060,50
12Шевченківськийвул. Олександра Кониського370 263,62
13Шевченківськийвул. Пирогова212 251,86
14Шевченківськийвул. Рибалкова251 822,04
15Шевченківськийвул. Саксаганського282 520,15
16Шевченківськийпров. Цегляний114 005,30
17Шевченківськийвул. Яна Ходоровського137 726,66
18Амур-Нижньодніпровськийвул. Симиренківська340 863,47
19Амур-Нижньодніпровськийвул. Василя Бабенка114 463,42
20Амур-Нижньодніпровськийвул. Делегатська449 948,77
21Амур-Нижньодніпровськийвул. Кільцева335 949,23
22Амур-Нижньодніпровськийвул. Роздільна121 494,86
23Амур-Нижньодніпровськийвул. Фастівська142 660,83
24Амур-Нижньодніпровськийвул. Стефана Таранушенка229 724,79

 

Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед КП «Дніпроводоканал» становить 821 794,74 грн.

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