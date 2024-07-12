Жителям трьох районів Дніпра з 15 по 19 липня “відрізатимуть” воду за борги: адреси

У Дніпрі "відріжуть" від водопостачання десятки споживачів.

З 15 по 19 липня спеціалізованою бригадою КП “Дніпроводоканал” будуть проводитись відключення послуги водовідведення мешканцям багатоквартирних будинків Центрального та Індустріального районів міста, борг яких перед підприємством становить 885 512,40 грн.

Багатоквартирні будинки

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 42 14 121 500,56 2 Центральний просп. Олександра Поля, буд.44 Б 3 54 658,56 3 Центральний просп. Олександра Поля, буд.44 В 4 37 686,01 4 Індустріальний Донецьке шосе, буд. 132 5 172 121,27 5 Індустріальний Донецьке шосе, буд. 134 4 127 982,15 6 Індустріальний Донецьке шосе, буд. 136 2 35 175,91 7 Індустріальний Донецьке шосе, буд. 140 4 80 838,78 8 Індустріальний Донецьке шосе, буд. 144 4 126 893,23 9 Індустріальний Донецьке шосе, буд. 146 1 55382,55 10 Індустріальний Донецьке шосе, буд. 148 2 73 273,38

Приватні будинки

З 15 по 19 липня 2024 року відключатимуть воду жителям приватного сектору Центрального, Шевченківського та Амур-Нижньодніпровського районів міста за наступними адресами:

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Центральний вул. Флотська 4 19 219,51 2 Центральний вул. Симона Петлюри 3 9 445,68 3 Центральний бул. Батальйону Дніпро 3 54 069,89 4 Центральний вул. Надії Алексєєнко 1 28 066,40 5 Центральний вул. Пластівська 1 633,49 6 Центральний вул. Філософська 2 11 598,55 7 Шевченківський вул. Виконкомівська 4 78 025,63 8 Шевченківський вул. Вознесенська 1 11 762,65 9 Шевченківський вул. Заміська 3 52 070,24 10 Шевченківський вул. Караїмська 1 5 147,20 11 Шевченківський вул. Леонтовича 1 48 060,50 12 Шевченківський вул. Олександра Кониського 3 70 263,62 13 Шевченківський вул. Пирогова 2 12 251,86 14 Шевченківський вул. Рибалкова 2 51 822,04 15 Шевченківський вул. Саксаганського 2 82 520,15 16 Шевченківський пров. Цегляний 1 14 005,30 17 Шевченківський вул. Яна Ходоровського 1 37 726,66 18 Амур-Нижньодніпровський вул. Симиренківська 3 40 863,47 19 Амур-Нижньодніпровський вул. Василя Бабенка 1 14 463,42 20 Амур-Нижньодніпровський вул. Делегатська 4 49 948,77 21 Амур-Нижньодніпровський вул. Кільцева 3 35 949,23 22 Амур-Нижньодніпровський вул. Роздільна 1 21 494,86 23 Амур-Нижньодніпровський вул. Фастівська 1 42 660,83 24 Амур-Нижньодніпровський вул. Стефана Таранушенка 2 29 724,79

Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед КП «Дніпроводоканал» становить 821 794,74 грн.

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