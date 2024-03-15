Жительку Нікополя від снаряду врятував борщ у квартирі - Днепр Инфо
Жительку Нікополя від снаряду врятував борщ у квартирі
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Сегодня 17:32

Жительці Нікополя життя врятував борщ.

Новости Днепра про Жительку Нікополя від снаряду врятував борщ у квартирі

Замість квартири жінки – величезна чорна діра, але власниця помешкання дивом врятувалася, розповідала медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Марина Авдієнко. 

У четвер, 14 березня, по Нікополю прилетіли десятки снарядів. Ворог застосував важку артилерію та дрони-камікадзе, внаслідок чого поранення отримали щонайменше п’ятеро людей. Серед постраждалих також 7-річна дитина.

Найбільше понівечило п’ятиповерховий будинок. Снаряди вибили вікна, пошкодили фасад та зруйнували одну із квартир, власницю якої від смерті врятував борщ. 

У момент “прильоту” жінка пішла готувати борщ, завдяки чому “увернулася” від снаряда, який понівечив частину квартири, де до цього перебувала власниця помешкання.

Літня жінка, квартира якої пошкоджена найбільше, за мить до вибуху встала з ліжка та вийшла на кухню варити всесвітньо відому українську страву. Те місце, де вона відпочивала, вщент зруйноване. Щаслива випадковість врятувала їй не тільки фізичне здоров’я, а можливо, й життя. На жаль, ментальні травми, нанесені внаслідок обстрілів, не загоюються ніколи, – розповіла Марина Авдієнко. 
 

Медики закликають жителів Дніпропетровщини за можливості спускатися в укриття під час тривог. 

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Новости Днепра про Жительку Нікополя від снаряду врятував борщ у квартиріУкраїнська

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