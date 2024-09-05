Жителька Новомосковська захворіла на ботулізм через в’ялено-копчену рибу

У Дніпропетровській області жінка захворіла на ботулізм.

Жінка захворіла на ботулізм, з’ївши в’ялено-копчену рибу, придбану в торговельній мережі у Новомосковську, повідомили в Дніпропетровському ОЦКПХ МОЗ.

Про стан жінки наразі нічого не відомо, лише зазначається, що вона отримує необхідну допомогу.

Жителів області закликають відмовитися від купівлі копченої або сушеної риби, а також бути обережними з консервацією, особливо тією, яку продають з рук або готують вдома.

Пам’ятайте, що ботулізм є гострим харчовим отруєнням, який може призвести до тяжких наслідків: запаморочення, нудота, ураження м’язів шиї та кінцівок, порушення зору, проблема з диханням. Останній симптом спричиняє дихальну недостатність, що у більшості випадків стає причиною летальних наслідків.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворювання.

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