Жителька Новомосковська захворіла на ботулізм через в’ялено-копчену рибу

Жінка захворіла на ботулізм, з’ївши в’ялено-копчену рибу, придбану в торговельній мережі у Новомосковську, повідомили в Дніпропетровському ОЦКПХ МОЗ.
Про стан жінки наразі нічого не відомо, лише зазначається, що вона отримує необхідну допомогу.
Жителів області закликають відмовитися від купівлі копченої або сушеної риби, а також бути обережними з консервацією, особливо тією, яку продають з рук або готують вдома.
Пам’ятайте, що ботулізм є гострим харчовим отруєнням, який може призвести до тяжких наслідків: запаморочення, нудота, ураження м’язів шиї та кінцівок, порушення зору, проблема з диханням. Останній симптом спричиняє дихальну недостатність, що у більшості випадків стає причиною летальних наслідків.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині померла дитина з підозрою на гостре інфекційне захворювання.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі загубився хлопчик, який їхав з дідусем у трамваї.
Нещодавно опублікований фейк про дезертирство «Дніпропетровських маніяків» викликав бурхливе обговорення…
Чудо Архістратига Михайла також називають Михайловим чудом чи Михайлом Чудотворцем.…
У Дніпрі хтось загубив роги.