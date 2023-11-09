Жителька Кривого Рогу сьогодні відзначає 100-річний ювілей

Вітаємо Тетяну Григорівну та бажаємо їй здоров'я та миру!

Сьогодні, 9 листопада, мешканка Кривого Рогу Тетяна Григорівна Чичинська святкує свій 100-річний ювілей.

Про це повідомили у департаменті соціальної політики виконкому Криворізької міської ради.

Тетяна Григорівна народилася в селі Тамарівка Дніпропетровської області. Закінчила 7 класів. Працювала в рідному селі дояркою, продавчинею, поштаркою. Має загальний стаж роботи 34 роки.

З 1990 року мешкає в Кривому Розі, має дочку та онуку.

Редакція dnepr.info вітає Тетяну Григорівну з днем народження. Бажаємо їй міцного здоров’я, благополуччя і мирного неба!

У департаменті відзначили, що сьогодні у Кривому Розі мешкають ще 10 довгожителів, яким виповнилося 100 і більше років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі відзначає 100-річний ювілей справжній полковник.

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