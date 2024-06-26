Жителька Кривого Рогу крутила собі кучері на волоссі в АТБ (ВІДЕО)

Жителька Кривого Рогу робила зачіску в АТБ.

Дівчина принесла плойку з дому і почала накручувати волосся неподалік каси.

Жителі Кривого Рогу не губляться в тих громадських місцях, де світло не вимкнули під час погодинних відключень, та роблять усе, що їм потрібне. Зокрема, у мережі з’явилося відео, де дівчина прийшла до магазину АТБ зі своїм стайлером та почала крутити кучері на волоссі.

Коментатори у мережі похвалили адміністрацію магазину, яка не вигнала дівчину. Лунають навіть пропозиції того, щоб прийти до АТБ, аби нагріти чаю. Люди також розповіли про свій досвід візитів до салонів краси, де вони гріли воду, або до супермаркетів, де заряджали свої телефони.