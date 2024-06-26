Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жителька Кривого Рогу крутила собі кучері на волоссі в АТБ (ВІДЕО)

Сьогодні 19:30
просмотров

Жителька Кривого Рогу робила зачіску в АТБ.

Новости Днепра про Жителька Кривого Рогу крутила собі кучері на волоссі в АТБ (ВІДЕО)

Дівчина принесла плойку з дому і почала накручувати волосся неподалік каси. 

Жителі Кривого Рогу не губляться в тих громадських місцях, де світло не вимкнули під час погодинних відключень, та роблять усе, що їм потрібне. Зокрема, у мережі з’явилося відео, де дівчина прийшла до магазину АТБ зі своїм стайлером та почала крутити кучері на волоссі.

Коментатори у мережі похвалили адміністрацію магазину, яка не вигнала дівчину. Лунають навіть пропозиції того, щоб прийти до АТБ, аби нагріти чаю. Люди також розповіли про свій досвід візитів до салонів краси, де вони гріли воду, або до супермаркетів, де заряджали свої телефони. 

Читайте також:

Новости Днепра про Жителька Кривого Рогу крутила собі кучері на волоссі в АТБ (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Жителька Кривого Рогу крутила собі кучері на волоссі в АТБ (ВІДЕО)Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Авто заглохло по дорозі до лікарні: у Дніпровському районі поліціянт допоміг непритомному чоловіку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:45
    Авто заглохло по дорозі до лікарні: у Дніпровському районі поліціянт допоміг непритомному чоловіку

    У Дніпровському районі області поліцейський допоміг жінці довезти непритомного батька…

    У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:07
    У Дніпрі 27 червня знову весь день вимикатимуть світло: графіки від ДТЕК та ЦЕК

    У Дніпрі знову вимикатимуть світло всю добу.

    Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасад
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:53
    Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасад

    Торговий центр, розташований внизу проспекту Поля у Дніпрі, знаходиться у…

    З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:39
    З вежами, замком та водоспадом: де на Дніпропетровщині розташована дача-фортеця (ФОТО)

    У Кам'янському районі є дача-фортеця.

    Наверх