Жителька Кам’янського двічі обікрала свого бойфренда, поки той курив

На Дніпропетровщині судили жінку, яка двічі обікрала свого знайомого.

Про це йдеться у вироці, оприлюдненому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Мешканка Кам’янського двічі приходила в гості до коханця і викрадала у нього цінні речі. Як повідомляється у матеріалах справи, перша крадіжка трапилася у лютому.

Чоловік вийшов на балкон, аби покурити, а тим часом жінка, яка залишилася в спільні, вкрала з його шафи машинку для стрижки вартістю 2 956,91 гривні разом з оригінальною коробкою від неї, яка була на ліжку в кімнаті.

На початку березня жителька Кам’янського повторила злочин, але цього разу витягнула з рюкзака знайомого телефон Samsung Galaxy A12 вартістю 3 450 грн, поки той курив на кухні.

Під час суду жінка свою вину визнала в повному обсязі та повідомила, що відшкодувала збитки.

Вироком Баглійського суду її визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та призначено їй узгоджене сторонами покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Але жінку звільнили від відбування покарання на іспитовий строк 1 рік, позаяк це її перший проступок та обвинувачена має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

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