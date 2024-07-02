Жителька Дніпропетровщини народила шосту дитину вдома

У Дніпропетровській області лікарі прийняли домашні пологи у багатодітної мами. Про цей випадок розповіла медик Світлана Зайчикова у Facebook.
Зранку 28 червня в селищі Богуслав Павлоградського району у жінки раптово почалися перейми. На місце виїхала “швидка”, медики якої приймали домашні пологи.
По приїзду швидкої було встановлено, що перейми через хвилину і починає прорізуватися голівка плода. Фельдшер негайно приготувалась для прийняття пологів та прийняла пологи, – розповіла Зайчикова.
Медики з’ясували, що це вже 6-та вагітність жінки.
У багатодітної мами народилася здорова дівчинка. Жінку з новонародженою дитинкою доставили до пологового відділення Павлоградської міської лікарні в задовільному стані.
До пологів жінка зазвичай готується заздалегідь, але малюки іноді поспішають і тоді пологи відбуваються вдома або в автомобілі екстреної медичної допомоги! На цей раз пологи відбулися вдома у жіночки в присутності бригади ЕМД, – написали медики.
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