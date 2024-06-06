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  • Жителька Дніпрі самотужки облаштувала зелену зону на місці знесеного “ларька”

Жителька Дніпрі самотужки облаштувала зелену зону на місці знесеного “ларька”

Сьогодні 13:08
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У Дніпрі замість знесеного кіоску з'явилася зелена зона.

Новости Днепра про Жителька Дніпрі самотужки облаштувала зелену зону на місці знесеного

На проспекті Поля поблизу будинку №56 був торговельний павільйон. Кіоск недавно демонтували, тому на цьому місці утворився занедбаний пустир. 

Місцева жителька Олена вирішила облаштувати тут квітник, аби земля не “гуляла”. Деталями поділився містянин Євген. 

На цьому місці стояв торговий сарай, його знесли, утворився пустир (проспект Поля, 56, біля колишнього автомагазина “Віраж”. З цим не могла змиритися Олена, домогосподарка, дружина відставного військового, – розповів Євген. 

Понад три місяці жінка розгрібала стару цеглу, виносила сміття та інших мотлох, який залишився під кіоском. 

Тепер тут ростуть різноманітні квіти. 

Новости Днепра про Жителька Дніпрі самотужки облаштувала зелену зону на місці знесеного

Новости Днепра про Жителька Дніпрі самотужки облаштувала зелену зону на місці знесеного

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#зелена зона # #самоврятування
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