Жителька Дніпра вдарила сусіда ножем, бо він зробив їй зауваження

У Дніпрі сусідка вдарила чоловіка, бо той зробив йому зауваження.

Сусідські “війни” завершилися різаниною.

Жінка, розлютилась через зроблене сусідом зауваження та вдарила його ножем.

Інцидент трапився 6 лютого, в одній із багатоповерхівок Дніпра. Як повідомляється у матеріалах справи, ввечері жінка піднялася на 9 поверх і почала голосно стукати у двері чужої квартири. Сусіду це не сподобалося, тому він зробив їй зауваження.

Згодом суперечка переросла у різанину. Жінка, несподівано дістала кухонний ніж, та вдарила сусіда у груди. Після цього вона втекла, залишивши пораненого сусіда.

Чоловіка ушпиталили до лікарні. За словами медиків, отримане поранення кваліфікували, як легке, але травма спричинила короткочасний розлад здоров’я.

11 березня 2024 року Індустріальний районний суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України, та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі сімдесят п`ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 275 гривень.

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