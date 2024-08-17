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Жителька Дніпра тримала власного сина у сексуальному рабстві

Сьогодні 17:37
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У Дніпрі викрито трьох учасників злочинної групи, яка займалась розповсюдженням дитячої порнографії.

Новости Днепра про Жителька Дніпра тримала власного сина у сексуальному рабстві

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Як ми вже писали, у співпраці з правоохоронцями США у Дніпрі викрито трьох учасників групи.

За даними слідства, мешканка м. Дніпра, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, разом з 18-річним сином та знайомим організували збут порнографії за участі іншого 12-річного сина жінки, — йдеться у дописі пресслужби Дніпропетровської прокуратури.

Своїх потенційних “клієнтів” зловмисники шукали у закритому Telegram-каналі.

Після отримання коштів до покупців надсилали фото- та відеоматеріали порнографічного характеру. 

Протиправні дії зупинені, зараз встановлюються усі деталі справи.

Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи. Потерпілу дитину вилучено з небезпечного середовища для реабілітації.

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