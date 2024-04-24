Жителька Дніпра продала свого сина за 1 млн гривень, аби відкрити власний бізнес

У Дніпрі затримали жінку, яка намагалася продати сина за 1 млн гривень.

Свого сина хотіла продати 19-річна дівчина. Як з’ясували правоохоронці, мати домовилася зі своєю знайомою, яка не має дітей про те, що віддасть їй дворічного хлопчика, а натомість хоче отримати 1 млн гривень.

23 квітня дівчина взяла дитину та прийшла на визначене місце, де “продала” хлопчика за мільйон гривень. Фігурантку затримали під час отримання обумовленої суми.

Мати пояснила, що не хотіла виховувати хлопчика, тому вирішила віддати його знайомій, яка не має власних дітей. Отримані від неї гроші планувала витратити особистісний розвиток та відкриття бізнесу.

Втім, продати хлопчика їй завадили правоохоронці міграційки, які затримали горе-матір та оголосили про підозру в торгівлі людьми. Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз хлопчиком опікуються лікарі.

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