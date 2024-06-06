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  • Жителька Дніпра хотіла перереєструвати продане авто, але воно перебуває у розшуку

Жителька Дніпра хотіла перереєструвати продане авто, але воно перебуває у розшуку

Сьогодні 21:24
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У Дніпрі жінка хотіла зареєструвати продане авто, але воно виявилося проблемним.

Новости Днепра про Жителька Дніпра хотіла перереєструвати продане авто, але воно перебуває у розшуку

Днями до одного з сервісних центрів МВС Дніпра звернулася жінка, щоб перереєструвати автомобіль Toyota Previa на нового власника. 

Однак, як повідомили в Сервісному центрі, під час перевірки за базою “Інтерпол” адміністратор з’ясував, що транспортний засіб перебуває у розшуку. Відтак, надання послуги було припинено, а зібрані матеріали передано поліції.

Тож тепер правоохоронці будуть розбиратися кому належить автомобіль. 

Зазначимо, що це вже не вперше, коли під час оформлення документів з’ясовується, що автівка перебуває в розшуку. Раніше подібний випадок трапився у Кам’янському. 

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