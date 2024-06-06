Жителька Дніпра хотіла перереєструвати продане авто, але воно перебуває у розшуку

Днями до одного з сервісних центрів МВС Дніпра звернулася жінка, щоб перереєструвати автомобіль Toyota Previa на нового власника.
Однак, як повідомили в Сервісному центрі, під час перевірки за базою “Інтерпол” адміністратор з’ясував, що транспортний засіб перебуває у розшуку. Відтак, надання послуги було припинено, а зібрані матеріали передано поліції.
Тож тепер правоохоронці будуть розбиратися кому належить автомобіль.
Зазначимо, що це вже не вперше, коли під час оформлення документів з’ясовується, що автівка перебуває в розшуку. Раніше подібний випадок трапився у Кам’янському.
Читайте також:
Автор:
У Павлограді на Дніпропетровщині з охопленої полум'ям квартири врятували чоловіка.
У Дніпрі раніше обіцяного відкрили рух Крутогірним узвозом.
Те, що могло роками знаходитись на дні річки Дніпро, тепер…
Дніпровські актори з театру "Віримо" тепер будуть захищати Україну в…