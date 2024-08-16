Жителів міста, яке розташоване на кордоні з Дніпропетровщиною, закликали евакуюватися

Жителів Покровська та Покровської громади закликали евакуюватися.

За словами начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, окупанти перебувають за 10 км від околиць Покровська. Він також додав, що ситуація погіршується і закликав мешканців евакуюватися.

Про це начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив у відеозверненні.

«Лише трохи більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо всі ті обстріли, які були по нашій громаді та місту, ворог цинічно б’є або критичну інфраструктуру, або приватну, чи житлову. Гинуть люди. Закликаємо всіх мешканців Покровської громади не зволікати з прийняттям рішення щодо евакуації. Ворог просувається швидкими темпами, часу зібрати особисті речі та виїхати в більш безпечні регіони з кожним днем залишається все менше. Евакуація – це єдиний шанс врятувати себе та своїх близьких!», – зазначив Сергій Добряк.

Покровськ знаходиться за 189 км від Дніпра та за 31 км від кордону з Дніпропетровщиною.

На сайті Покровської ОВА опублікували номери, куди можна звернутися щодо евакуації:

контактний центр Покровської МВА: 0800300101;

волонтери БФ “Схід SOS”: евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, з домашніми улюбленцями: 0800332614 з понеділка по суботу з 08.00 до 18.00 години;

волонтери ГО “Проліска” для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 0932022232 та 0964041034.

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