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Жителів Дніпра попереджають про небезпечність гарячки Денге: чи зафіксували хворобу в Україні

Сьогодні 11:58
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Гарячка Денге спричиняє близько 20 тисяч смертей щороку.

Новости Днепра про Жителів Дніпра попереджають про небезпечність гарячки Денге: чи зафіксували хворобу в Україні

У Дніпропетровському обласному ЦКПХ повідомили про те, що гарячка Денге вже давно реєструється у більшості країн Азії та Латинської Америки. Відомо, що ця хвороба наразі спричиняє приблизно 20 тисяч смертей щороку. 

Станом на червень 2024 року у ВООЗ повідомили про понад 10 мільйонів випадків з початку року. На щастя, України серед цих країн немає.

Отже інформація, яку останнім часом поширюють у соціальних мережах, про те, що хвороба дійшла до України – фейк

Гарячка Денге – гостра вірусна інфекційна хвороба, яка схильна до поширення. Високі температури створюють сприятливі умови для розповсюдження переносників хвороби – “тигрових комарів” – aedes albopictus. В Україні вони мешкають на території тимчасово окупованого Криму. 

Легкість зараження людей, швидкість поширення, тяжкий перебіг, висока летальність – особливості, які дозволяють віднести гарячку Денге до тих інфекційних захворювань, що виявили здатність чинити серйозний вплив на здоров’я населення, можуть швидко розповсюджуватися в міжнародних масштабах та увійшли до переліку подій, зумовлюючих надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я, – повідомили в ЦКПХ.

Варто зазначити, що Міністерство охорони здоров’я не повідомляло про загрозу поширення гарячки Денге в Україні. Однак важливо серйозно ставитися до попереджень про поширення цієї хвороби в інших країнах. 

Симптоми гарячки Денге

Інкубаційний період триває 5-15 днів після укусу інфікованої самки комара. Більшість людей після зараження не відчувають симптомів, зазвичай вони проявляються через чотири-десять діб і зберігаються два-сім днів. 

Деякі схожі на грип:

  • висока температура;
  • сильний головний біль;
  • біль за очима, у м’язах і суглобах.

Однак останні симптоми відчувають всі, завдяки їхньому тяжкому та болісному перебігу гарячка Денге отримала назву “лихоманка перелому кісток”. 

У п’яти відсотків людей хвороба може розвиватися важко і потенційно смертельно, – зазначили в ЦКПХ.

Чи існує вакцина від хвороби?

В деяких країнах вже зареєстрована та допущена до користування лише одна вакцина проти гарячки Денге, однак вона рекомендована тільки для осіб від 6-ти до 16 років. Проводяться роботи з вивчення ще декількох інших вакцин.

Як захистити себе та свою родину?

Важливо уникати укусу комарів. Користуйтеся спреями, кремами, а під час перебування на природі, особливо у вечірні години, закривайте частини тіла. 

Задля запобігання їх розмноженню варто дотриматись рекомендацій:

  • Не допускайте доступу москітів до місць відкладання яєць шляхом облаштування та модифікації об’єктів довкілля.
  • Зберігайте запаси води в закритих ємностях і щотижня спорожнюйте та мийте їх.
  • Належно утилізуйте тверді відходи та знищуйте об’єкти, що можуть утримувати воду.
  • Обробляйте вуличні ємності для зберігання води відповідними інсектицидами.

Нагадаємо, в Україні виявили новий штам коронавірусу FLiRT: чи є у Дніпрі.

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Новости Днепра про Жителів Дніпра попереджають про небезпечність гарячки Денге: чи зафіксували хворобу в УкраїніУкраїнська Новости Днепра про Жителів Дніпра попереджають про небезпечність гарячки Денге: чи зафіксували хворобу в УкраїніРусский

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