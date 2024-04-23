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  • Жителі Кривого Рогу збиралися незаконно надіслати до США артефакти, яким 8 тисяч років

Жителі Кривого Рогу збиралися незаконно надіслати до США артефакти, яким 8 тисяч років

Сьогодні 12:03
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Артефакти віком 8000 років намагались переправити з Кривого Рогу до США у посилці

Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу збиралися незаконно надіслати до США артефакти, яким 8 тисяч років

Три кам’яні ядрища з кременю виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення. Під час огляду посилки столичні митники запідозрили, що знайдені камені можуть бути цінними.

Київські митники відправили знахідки на експертизу до Нацмузею історії України.

Експертиза, яку провели у музеї, визначила, що камені – нуклеуси. Народились вони у північно-західній частині України. Такі камені утворені з кременю, яшми чи обсидіану. Найбільший із вилучених нуклеусів завдовжки 15 см. Вони могли використовуватись як ножі прадавніми племенами доби неоліту.

Знайдені артефакти мають неймовірну культурну та історичну цінність, адже належать до матеріалів археологічних культур періоду «неоліт – доба бронзи», приблизно 6-2 тисячоліття до н.е.

Усі виявлені нуклеуси вилучили. На криворіжця, який намагався відправити цінні артефакти за кордон, склали протокол. З ним працюють правоохоронці.

Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу збиралися незаконно надіслати до США артефакти, яким 8 тисяч років

Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу збиралися незаконно надіслати до США артефакти, яким 8 тисяч років

Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу збиралися незаконно надіслати до США артефакти, яким 8 тисяч років

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Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу збиралися незаконно надіслати до США артефакти, яким 8 тисяч роківУкраїнська

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