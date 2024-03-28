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Жителі Кривого Рогу поїли всю Україну нелегальним алкоголем

Сьогодні 12:27
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині викрили ділків, які торгували безакцизним алкоголем по всій Україні.

Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу поїли всю Україну нелегальним алкоголем

Правоохоронці затримали криворіжців, які нелегально реалізовували алкоголь по всій країні.

За даними слідства, підозрювані – мешканці Кривого Рогу налагодили схему незаконної реалізації підакцизних алкогольних напоїв. Вони закуповували алкогольну продукцію у довірених осіб за ціною, нижчою від ринкової.

Товар зберігали в орендованих гаражах та складських приміщеннях. 

Не маючи дозвільних документів на торгівлю, вони збували гуртовими та роздрібними партіями в кафе, ресторани, магазини по всій території Україні.

Щомісячний прибуток від протиправної діяльності становив до 500 тис грн.

Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу поїли всю Україну нелегальним алкоголем

Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу поїли всю Україну нелегальним алкоголем

Нагадаємо, мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики.

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Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу поїли всю Україну нелегальним алкоголемУкраїнська

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