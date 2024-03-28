Жителі Кривого Рогу поїли всю Україну нелегальним алкоголем

Правоохоронці затримали криворіжців, які нелегально реалізовували алкоголь по всій країні.
За даними слідства, підозрювані – мешканці Кривого Рогу налагодили схему незаконної реалізації підакцизних алкогольних напоїв. Вони закуповували алкогольну продукцію у довірених осіб за ціною, нижчою від ринкової.
Товар зберігали в орендованих гаражах та складських приміщеннях.
Не маючи дозвільних документів на торгівлю, вони збували гуртовими та роздрібними партіями в кафе, ресторани, магазини по всій території Україні.
Щомісячний прибуток від протиправної діяльності становив до 500 тис грн.
Нагадаємо, мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики.
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