Жителі Кривого Рогу поїли всю Україну нелегальним алкоголем

У Кривому Розі на Дніпропетровщині викрили ділків, які торгували безакцизним алкоголем по всій Україні.

Правоохоронці затримали криворіжців, які нелегально реалізовували алкоголь по всій країні.

За даними слідства, підозрювані – мешканці Кривого Рогу налагодили схему незаконної реалізації підакцизних алкогольних напоїв. Вони закуповували алкогольну продукцію у довірених осіб за ціною, нижчою від ринкової.

Товар зберігали в орендованих гаражах та складських приміщеннях.

Не маючи дозвільних документів на торгівлю, вони збували гуртовими та роздрібними партіями в кафе, ресторани, магазини по всій території Україні.

Щомісячний прибуток від протиправної діяльності становив до 500 тис грн.

Нагадаємо, мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики.

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