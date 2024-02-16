Жителі Дніпра знайшли камінці в цукерках з АТБ

У цукерках власної марки АТБ знайшли каміння.

Принаймні про таку знахідку повідомили дніпряни, які придбали цукерки в АТБ на Фрунзенському.

Як розповіли покупці в дописі, камінці попалися в одній із цукерок “Курага з горіхом”.

Цукерки “Курага з волоським горіхом” від ТМ “Своя лінія” – це власний бренд магазинів “АТБ”. Кілограм коштує приблизно 200 грн.

За словами покупців, в інших цукерках також є “пісок”, який тріщить на зубах. Дніпряни припустили, що волоські горіхи погано промили, тому камінці й потрапили всередину.

Чи звертався покупець з претензією до супермаркету не зазначається.

Зауважимо, що це не вперше, коли дніпряни знаходять неприємні “сюрпризи” у цукерках. Раніше Мешканка Дніпра ледве не зламала зуб цукеркою із “АТБ”, де попався шматок шкарлупи від горіха. Крім цього, ми писали про випадок, коли містянка купила замість солодощів пусті обгортки. Також повідомляли, що покупець з Дніпра придбав “Курагу глазуровану” з кісточкою.

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