Жителі Дніпра, Запоріжжя та Закарпаття тікали з України на “тюнінгованому” пінопластом човні

Прикордонники за минулу добу піймати вісьмох чоловіків, які хотіли втекти з України.

Про це повідомили в Держприкордонній службі України.

Вісьмох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути український кордон, піймали минулої доби. Однак їм завадили мукачівські прикордонники. Чотирьох із них затримали на кордоні з Угорщиною. Правоохоронці патрулювали річку, коли помітили невідомих людей.

Це сталося близько третьої ночі, коли у тепловізорі військові помітили рух людей в бік річки Тиса на прикордонні з сусідньою країною. Прикордонники вирушили у погоню.

Затриманими виявились двоє закарпатців та двоє запорожців, які взяли з собою надувний човен, “тюнінгований” пінопластом. Чоловіки сподівалися, що пінопласт допоможе їм втриматися на воді, адже плавзасіб, яким вони планували перепливати Тису, не розрахований на переміщення чотирьох дорослих чоловіків.

Своїм “помічникам”, особи яких наразі встановлюють оперативники загону, кожен з правопорушників мав заплатити по €2000.

Згодом прикордонники піймали мешканця Івано-Франківщини, який теж спробував перетнути кордон. Ще трьох зловмисників – закарпатця, донеччанина та дніпровця, затримали поблизу українсько-румунського кордону прикордонні наряди.

Тепер усіх вісьмох чекає відповідальність. Якою вона буде – вирішить суд.

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