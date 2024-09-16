Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Жителі Дніпра випадково віднайшли на своєму городі унікальні старовинні керамічні іграшки

Жителі Дніпра випадково віднайшли на своєму городі унікальні старовинні керамічні іграшки

Сьогодні 20:08
просмотров

Унікальні іграшки знайшли жителі Дніпра, коли поралися на городі.

Новости Днепра про Жителі Дніпра випадково віднайшли на своєму городі унікальні старовинні керамічні іграшки

У Нижньодніпровському районі Дніпра місцеві жителі випадково виявили старовинні керамічні іграшки. Під час земляних робіт на своєму городі, дніпряни відкопали несподівані археологічні знахідки. Детальніше про них розповіли в Facebook-спільноті “Історія Старожитньої Кам’янки”.

На місці нинішнього Нижньодніпровського району раніше розташовувалося поселення Кам’янка, тому такі історичні відкриття тут не рідкість. Мешканець вулиці Самуїла Величка відкопав на своєму городі цілу колекцію стародавніх керамічних іграшок-свистульок у вигляді пташок та рибок. 

Ось цим пощастило, вони вціліли. Очевидно, хтось вдома організував виробництво керамічних іграшок. Орієнтовно, перша половина 20 ст. Цікаве свідчення народних промислів на території нашого міста, – коментують знахідку краєзнавці.
 

Свищики виготовляли в нашому регіоні з давніх часів. Саме ці знахідки фахівці датують початком XX століття. Іграшки добре збереглися, тому тепер поповнять колекцію місцевих краєзнавців. 

Новости Днепра про Жителі Дніпра випадково віднайшли на своєму городі унікальні старовинні керамічні іграшки

Читайте також:

Новости Днепра про Жителі Дніпра випадково віднайшли на своєму городі унікальні старовинні керамічні іграшкиУкраїнська Новости Днепра про Жителі Дніпра випадково віднайшли на своєму городі унікальні старовинні керамічні іграшкиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:47
    У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

    У Дніпрі 17 вересня знову очікується штормовий вітер.

    Назвали причину масштабної пожежі, яка охопила Дніпровський район
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:29
    Назвали причину масштабної пожежі, яка охопила Дніпровський район

    Масштабну пожежу в Дніпровському районі локалізували, однак вогонь гасять досі.

    Жителі Дніпра та області відчули підземні поштовхи: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:34
    Жителі Дніпра та області відчули підземні поштовхи: що відомо

    Жителі Дніпра повідомляли про дивні вібрації, які було відчутно на…

    На лівому березі Дніпра через сильний вітер на пішохідну алею впало велике дерево
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:14
    На лівому березі Дніпра через сильний вітер на пішохідну алею впало велике дерево

    У Дніпрі вирує сильний вітер, який валить дерева.

    Наверх