Жителі Дніпра випадково віднайшли на своєму городі унікальні старовинні керамічні іграшки

Унікальні іграшки знайшли жителі Дніпра, коли поралися на городі.

У Нижньодніпровському районі Дніпра місцеві жителі випадково виявили старовинні керамічні іграшки. Під час земляних робіт на своєму городі, дніпряни відкопали несподівані археологічні знахідки. Детальніше про них розповіли в Facebook-спільноті “Історія Старожитньої Кам’янки”.

На місці нинішнього Нижньодніпровського району раніше розташовувалося поселення Кам’янка, тому такі історичні відкриття тут не рідкість. Мешканець вулиці Самуїла Величка відкопав на своєму городі цілу колекцію стародавніх керамічних іграшок-свистульок у вигляді пташок та рибок.

Ось цим пощастило, вони вціліли. Очевидно, хтось вдома організував виробництво керамічних іграшок. Орієнтовно, перша половина 20 ст. Цікаве свідчення народних промислів на території нашого міста, – коментують знахідку краєзнавці.

Свищики виготовляли в нашому регіоні з давніх часів. Саме ці знахідки фахівці датують початком XX століття. Іграшки добре збереглися, тому тепер поповнять колекцію місцевих краєзнавців.

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