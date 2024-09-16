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Жителі Дніпра та області відчули підземні поштовхи: що відомо

Сьогодні 18:34
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Жителі Дніпра повідомляли про дивні вібрації, які було відчутно на верхніх поверхах.

Новости Днепра про Жителі Дніпра та області відчули підземні поштовхи: що відомо

Десь о 17:48 було відчутно ледь помітну вібрацію і здавалося, наче будинки легенько трясе. Про це писали жителі Дніпра, Кривого Рогу та Кам’янського. Підземні поштовхи добре відчули на верхніх поверхах.

Згодом з’явилася інформація про землетрус в Одесі та області. 

Пізніше стало відомо, що епіцентр землетрусу знаходився у Румунії. Сейсмологи зафіксували коливання магнітудою 5,3 бала. Також підземні поштовхи відчули в сусідній Молдові – землетрус зафіксували в прямому ефірі під час інтерв’ю з президенткою країни Маєю Санду. 

Новости Днепра про Жителі Дніпра та області відчули підземні поштовхи: що відомо

На півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2—4 балів. Минулося без пошкоджень критичної інфраструктури, інформація про руйнування і постраждалих не надходила, повідомили в Одеській ОВА. 

В Україні вібрацію від землетрусу, крім Одещини та Дніпропетровщини, також відчули в Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій областях. Подекуди навіть тряслися в квартирах люстри та посуд. 

Науковці, які займаються моніторингом сейсмічної активності в Україні, поки що подію не коментували. 

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Новости Днепра про Жителі Дніпра та області відчули підземні поштовхи: що відомоУкраїнська

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