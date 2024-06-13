Жителі Дніпра скаржаться на продавців ягід, які залишають гори сміття на проспекті Героїв

Попри всі ризики, жителі Дніпра охоче купують товари у вуличних продавців. Полуницю, вишні та малину продають уздовж доріг та у дворах багатоповерхівок. Однак недобросовісні продавці залишають після себе купу сміття. Зокрема, жителі ж/м Перемога вже не вперше скаржаться на стихійних торгівців, які не прибирають пусті ящики та залишки товару.
На проспекті Героїв, 30 торговці знову після себе залишають бардак, – йдеться у повідомленні у Facebook-cпільноті “Наша Перемога”.
Люди кажуть, що хоч ягоди й смачні, але прибирати після себе треба.
Я взагалі вважаю що приїхали зі скринями торгувати то і уїхали з ними. Яка би ягода смачною не була би, а за собою треба прибирати, – зазначає місцева жителька.
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