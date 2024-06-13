Жителі Дніпра скаржаться на продавців ягід, які залишають гори сміття на проспекті Героїв

Продавці залишають після себе нерозпроданий товар та пусті ящики.

Попри всі ризики, жителі Дніпра охоче купують товари у вуличних продавців. Полуницю, вишні та малину продають уздовж доріг та у дворах багатоповерхівок. Однак недобросовісні продавці залишають після себе купу сміття. Зокрема, жителі ж/м Перемога вже не вперше скаржаться на стихійних торгівців, які не прибирають пусті ящики та залишки товару.

На проспекті Героїв, 30 торговці знову після себе залишають бардак, – йдеться у повідомленні у Facebook-cпільноті “Наша Перемога”.

Люди кажуть, що хоч ягоди й смачні, але прибирати після себе треба.

Я взагалі вважаю що приїхали зі скринями торгувати то і уїхали з ними. Яка би ягода смачною не була би, а за собою треба прибирати, – зазначає місцева жителька.

Дніпряни припустили, що продавці не забрали свої ящики через дощ, бо поспішали сховатися від опадів і не встигли поприбирати.

Однак це не вперше, коли вуличні торговці залишають сміття. Тижнем раніше теж на проспекті Героїв, біля АТБ, продавці залишали свої ящики. Тоді після скарг місцевої жительки, вони попросили вибачення та прибрали після себе. Жителі Дніпра сподіваються, що і цього разу вдасться залагодити конфлікт.

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