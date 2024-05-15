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Жителі Дніпра скаржаться на кондиціонери в автобусах

Сьогодні 13:30
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У Дніпрі пасажири автобусів скаржаться на роботу кондиціонерів.

Новости Днепра про Жителі Дніпра скаржаться на кондиціонери в автобусах

Неочікувану скаргу написав пасажир автобуса №146Б. Зазвичай люди незадоволені спекою чи задухою в салоні транспорту, але цього разу – працюючими кондиціонерами.

За словами чоловіка, водії зранку, коли на вулиці лише +7 градусів тепла, вмикають кондиціонери, через що в салоні занадто холодно.

Чи можна вплинути на водіїв маршруту 146Б? Кожен ранок при температурі на вулиці 7 градусів вмикають кондиціонер, а на прохання вимкнути або не реагують, або посміхаються в дзеркало і кажуть, що їм не холодно. По перше, вони витрачають непотрібне паливо, а по друге – після такої поїздки хворіють люди, -https://t.me/DeptransDmr/201961 написав незадоволений сервісом пасажир. 

Представник Департаменту транспорту пояснив, що автобуси “Volvo” мають клімат-контроль на який не можуть впливати водії. 

Новости Днепра про Жителі Дніпра скаржаться на кондиціонери в автобусах

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