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Жителі Дніпра планували захопити Верховну Раду, аби дестабілізувати ситуацію в країні

Сьогодні 15:24
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Жителі Дніпра та Києва намагалися влаштувати заворушення у столиці України.

Новости Днепра про Жителі Дніпра планували захопити Верховну Раду, аби дестабілізувати ситуацію в країні

Служба безпеки викрила групу “громадських активістів”, які готували провокації в Києві 30 червня цього року. Серед них були й жителі Дніпра.

Очільником групи був співзасновник антиукраїнської громадської організації, яка діє з 2015 року.

Під маскою “віче” зловмисники планували оголосити про “усунення від влади” керівництва України, а потім захопити будівлю Верховної Ради та заблокувати її. Планувалося зібрати людей на “мирне зібрання” в центрі столиці, однак більшість учасників не мали знати про справжні наміри організаторів.

Головний організатор залучив представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів.

Інформацію про “заворушення” в Києві планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси, сподіваючись дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Втім їх діяльність вчасно викрили співробітники СБУ. 

Затриманим оголошено підозру за дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про Жителі Дніпра планували захопити Верховну Раду, аби дестабілізувати ситуацію в країніУкраїнська

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